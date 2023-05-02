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Балашов Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балашов
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
365. Балашов Петр Васильевич, 22 л., Тамбовск. г. Козловск. у., Богоявленск. в., с. Старокозьмодемьяновского, Тамбовск. Г. С. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12/ІІ—26.

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