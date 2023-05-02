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Богданов Михаил Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Михаил
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
130138. БОГДАНОВЪ, МИХАИЛЪ Богдановъ. К. Вышневолоцк. у., Дорск. в., д. Пресвянки, 28 л.; — З. Н. 6 уч. Вышневолоцк. у. 29 Мая 909, 169, 171 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909.

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