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Алешин Арсений Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешин
Имя
Арсений
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
537. Алешин Арсений Федорович, 21 г. Сердобск. у., Бутурлинск. в., с. Березовки. Н. С. Саратовск. у. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 10 фев. 926. Наст. приг. поглощен приг. Саратовск. Губсуда, вст. в закон силу 25 янв. 926.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
01.06.1903
23.01.1986
Березовка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
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