Алешин Арсений Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алешин
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 537. Алешин Арсений Федорович, 21 г. Сердобск. у., Бутурлинск. в., с. Березовки. Н. С. Саратовск. у. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 10 фев. 926. Наст. приг. поглощен приг. Саратовск. Губсуда, вст. в закон силу 25 янв. 926.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
01.06.1903
23.01.1986