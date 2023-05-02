Хандриков Владимир Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хандриков
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140720. ХАНДРИКОВЪ, ВЛАДИМІРЪ Николаевъ. К. Мологск. у., Станиловск. в., д. Бабьей-Горы, 17 л.; — Ярослав. О. С. 29 Сент. 909, 2 п. 134, 140 и 1647 У., тюр. 1½ г. Исп. 2 Нояб. 909.
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