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Хандриков Владимир Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хандриков
Имя
Владимир
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140720. ХАНДРИКОВЪ, ВЛАДИМІРЪ Николаевъ. К. Мологск. у., Станиловск. в., д. Бабьей-Горы, 17 л.; — Ярослав. О. С. 29 Сент. 909, 2 п. 134, 140 и 1647 У., тюр. 1½ г. Исп. 2 Нояб. 909.

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