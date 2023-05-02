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Сомов Сергей Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сомов
Имя
Сергей
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
26 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
12180. Сомов Сергей Прокофьевич, 21 г., Орловск. г., Ливенск. у., Гатищенск. в., с. Сергиевского. Орловск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 26 июня 926.

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