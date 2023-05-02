Григорьев Иван Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14343. ГРИГОРЬЕВ, ИВАН РОМАНОВИЧ, 53 л. Гр. Омск. у., Изылбашевск. в. и ст.; — Н. С. 5 уч. Омск. у. Хранен. самог., лиш. св. 5 л. условно и конф. имущ. Исп. 31 авг. 920.
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