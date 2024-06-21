Андреев Василий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129478. андреевъ, Василій сергѣевъ. К. Рязан. у., Затѣевск. в., д. Ялтунова, 25 л.; — З. Н. 1 уч. Рязан. у., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 22 Сент. 909.
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