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Андреев Василий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Василий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129478. андреевъ, Василій сергѣевъ. К. Рязан. у., Затѣевск. в., д. Ялтунова, 25 л.; — З. Н. 1 уч. Рязан. у., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 22 Сент. 909.

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