Гужман Ворух-Бенцион Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гужман
- Имя
- Ворух-Бенцион
- Отчество
- Давидов
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81700. ГУЖМАНЪ, ВОРУХЪ-БЕНЦІОНЪ Давидовъ (онъ же Гузманъ), 18 л. Мщ. м. Хабена, Радомысльск. у.; — Екатеринослав. О. С., 22 Февр. 911, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. въ Апр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 144923, міот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 5662. | 908 48047 169 М. | 907 80264 169 М.
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