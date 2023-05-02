Степан Ян Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степан
- Имя
- Ян
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88086. СТЕПАНЪ, ЯНЪ ІОСИФОВЪ (Осиповъ) (онъ же Юревичъ и Юрьевичъ Иванъ), 31 г. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Фридрихштадта, рд. въ ус. Кекарѣ, Шенбергск. в., Бауск. у.; — Митавск. О. С., 28 Марта 911, 169 и 170 М., 152, 152 и 1654¹ У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 1 г. 3 м. предв. заключ. Исп. 20 Мая, счит. ср. съ 28 Марта 911. | 907 87136 170 М. | 904 76432 169 М. | 900 115690 1654¹ У. | 97 79820 1647 У. | 97 20556 170 М. | 96 64444 169 М. | 95 28846 172 М. (укрыв.).
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