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Захаров Егор Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Егор
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46862. ЗАХАРОВЪ, ЕГОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Волхов. у., Знаменск. в., д. Исаевки, 23 л.; — Хоперск. С. М. С., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 12 Марта 905.

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