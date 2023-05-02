Митин Федор Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Митин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96654. МИТИНЪ, ФЕДОРЪ МАТВѢЕВЪ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чернск. у., в. и с. Велье-Никольскаго; — Тульск. О. С., 11 Мая 911, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Іюня 911. | 909 68085 1 ч. 1655 У. | 905 82258 227 У. | 907 43088 170 и 180 М. | 904 67911 169 М.
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