Самбуров Владимир Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самбуров
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28486. САМБУРОВ, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 55 л. Гр. Ставропольск. у., Донск. в. и с.; — Н. С. 6 р. Стравропольск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. и 2 м., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. и 2 м. Исп. 9 нояб. 920.
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