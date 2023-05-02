Самбуров Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамбуров Владимир Андреевич

Самбуров Владимир Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самбуров
Имя
Владимир
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28486. САМБУРОВ, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 55 л. Гр. Ставропольск. у., Донск. в. и с.; — Н. С. 6 р. Стравропольск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. и 2 м., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г. и 2 м. Исп. 9 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.