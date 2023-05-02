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Мухаметшин Мансур Мухаметшин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухаметшин
Имя
Мансур
Отчество
Мухаметшин
Дата исполнения приговора
22 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4920. Мухаметшин Мансур Мухаметшин, 19 л. Гр. Бугульминск. у., Стерлитамаковск. в., д. Усманова—Кража, лиш св. 6 м. Исп. 22 февр. 919.

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