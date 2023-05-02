Грошев Семен Викулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грошев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Викулов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46309. ГРОШЕВЪ, СЕМЕНЪ ВИКУЛОВЪ. К. Шадринск. у., Яутлинск. в., с. Ирюмскаго, 21 г.; — Екатеринбургск. О. С., 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 2 Мая 905.
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