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Грошев Семен Викулов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грошев
Имя
Семен
Отчество
Викулов
Дата исполнения приговора
02 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46309. ГРОШЕВЪ, СЕМЕНЪ ВИКУЛОВЪ. К. Шадринск. у., Яутлинск. в., с. Ирюмскаго, 21 г.; — Екатеринбургск. О. С., 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 2 Мая 905.

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