Архипов Артемий Архипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Архипович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 330. АРХИПОВ, АРТЕМИЙ АРХИПОВИЧ, 20 л. Гр. Великолуцк. у., Богородицк. в., д. Пеньки; — Н. С. 2 р-на Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 5 сент. 919.
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