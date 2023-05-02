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Горбунов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбунов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1671. Горбунов Александр Иванович, 32 л., Тагильск. окр., Нижне-Салдинск. р. и завода. Н. С. 2 р. Свердловск. окр. Ст. 187, лиш. св. г. и пор. пр. 1г. П. в. з. с. 26/Х—26.

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