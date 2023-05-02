Панов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9852. Панов Иван Иванович, 21 г., Гжатск. у., Кармановск. в., д. Завидовой. Н. С. 3 уч. Гжатск. у. Ст. 1 ч. 91, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 12 июня 926.
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