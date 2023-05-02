Николаев Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17608. НИКОЛАЕВ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г. Гр. Гжатск. у., Вырубовск. в., с. Селина; — Н. С. 7 уч. Гжатск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 4 д. пр. з. Исп. 22 дек. 920.
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