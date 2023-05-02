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Александрова Прасковья Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александрова
Имя
Прасковья
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129375. АЛЕКСАНДРОВА, ПРАСКОВЬЯ Михайлова. К. СПБ. у., Московск. в., д. Старо-Панова, 30 л., рд. т. же у., въ г. Стрѣльнѣ; — СПБ. Ст. М. С. 39 уч. 22 Сент. 909. 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Окт. 909. | 907 г. СПБ. Ст. М. С. 7 уч.—тюр. 3½ м. | 903 г. СПБ. Ст. М. С. 18 уч.—тюр. 3 м. | 902 28928 169 М.

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