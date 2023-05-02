Кудрявцева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Евдокия Андреевна

Кудрявцева Евдокия Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцева
Имя
Евдокия
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
25559. КУДРЯВЦЕВА, ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА, 30 л. Гр. Сарапульск. у., Шарканск. в., д. Мочище; — Н. С. 11 уч. Сарапульск. у. Самогон., лиш. св. 5 л. условно и конф. имущ. Исп. 3 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.