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Пузырев Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пузырев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
10867. Пузырев Василий Васильевич, 16 л., Волоколамск. уч. Яропольск. в., д. Мосино. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 3 нояб. 926.

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