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Савельев Осип Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Осип
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
30 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
11346. Савельев Осип Артемьевич, 39 л., Читинск. окр., Могзонск. р. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 30 мар. 926.

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