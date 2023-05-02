Орел Савва Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орел
- Имя
- Савва
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28448. ОРЕЛЪ, САВВА НИКИТИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ольгопольск. у., Устьянск. п., с. Кидрасовки, 45 л.; — К.-Подольск. О. С., 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 75183, арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 19 Дек. 908. | 903 15789 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 81232. | 903 73402 170 М.
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