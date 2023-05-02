Топорщин Махмут Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТопорщин Махмут Закирович

Топорщин Махмут Закирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Топорщин
Имя
Махмут
Отчество
Закирович
Дата исполнения приговора
04 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 345
Источник
Скан
Оригинальная запись
12732. Топорщин Махмут Закирович, 28 л., Саратовск. г., Кузнецк. у., Неверкинск. в., с. Мухатовки. Саратовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 4 авг. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.