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Кондакова Наталья Константиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондакова
Имя
Наталья
Отчество
Константиновна
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
15966. КОНДАКОВА, НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, 21 г. Гр. Бирск. у., Пономаревск. в., д. Бурковой; — Н. С. 13 уч. Бирск. у. Кумышковар., пр. р. 6 м. Исп. 15 окт. 920.

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