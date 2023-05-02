Пашаев Гаджи-Ага Мешади Гусейн
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пашаев
- Имя
- Гаджи-Ага Мешади
- Отчество
- Гусейн
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85967. ПАшаЕВЪ, ГАДЖИ-АГА МЕШАди Гусейнъ, 21 г. Мщ. г. Кубы; — Бакин. О. С., 6 Окт. 910, 133, 152¹, 2 п. 1 и 2 ч. 1649 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 9 Сент. 909 г. (1 ч. 177 М., тюр. 3 м.), арест. отд. 1 г. и 7½ м., съ зач. 5 м. и 21 дн. предв. заключ. Исп. 20 Іюня 911.
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