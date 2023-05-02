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Волков Степан Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Степан
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45838. ВОЛКОВЪ, СТЕПАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ (внѣбр.). Сн. посел. вд., 18 л., рд. Ишимск. у., Гажевск. в., въ д. Козловкѣ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135,140, 152 и 2 ч. 1649 У. и 177 М., тюр. 8 м. Исп. 30 Мая 905.

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