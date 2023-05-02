Базилевский Аркадий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базилевский
- Имя
- Аркадий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45051. БАЗИЛЕВСКІЙ, АРКАДІЙ НИКОлаевъ. Пот. поч. гражд. г. Воронежа, 20 л., рд. на станціи Токаревкѣ, Васильевск. в., Тамбов. у.; — Воронеж. О. С. (во 2 р.), 1656 У. и 169 М., тюр. 2 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 21 Мая 905. | 903 93549 1656 У.
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