Жидков Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жидков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38375. ЖИДКОВЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОРОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Загваздинск. в., д. Бичей, 32 л., рд. Самар. г., Николаев. у., Каменно-Бродск. в., въ д. Дергачахъ; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Янв. 909. | 906 10872 1655 У. | 97 609997 170 М. | 904 72314 169 М. | 93 27058 170 М. | 902 63533 170 М. | 92 47715 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.