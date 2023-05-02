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Шетлер Андрей-Отто Эвальдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шетлер
Имя
Андрей-Отто
Отчество
Эвальдов
Дата исполнения приговора
06 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
36900. ШЕТЛЕРЪ, АНДРЕЙ-ОТТО ЭВАЛЬдовъ. Лига. ос. пр. изъ к. Тальсен. у., Валгальпск. в., 33 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 5 р.), 135, 135 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Апр. 905. | 903 53291 1647 У. | 99 87057 169 М. | 900 114434 1647 У. | 91 86839 169 М.

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