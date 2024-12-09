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Назарук Маркелл Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назарук
Имя
Маркелл
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
96981. НАЗАРУКЪ, МАРКЕЛЛЪ МИхайловъ, 49 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Брестск. у., Малорытск. в., с. Збуража; — Гроднен. О. С., 7 Мая 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У. (о кражъ), арест. отд. 2½ г., съ зач. 1 г., 3 м. и 18 дн. предв. заключ. Исп. 11 Іюня 911. | 904 100153 1655 У. | 91 33872 1647 У. | 900 100627 1647 У.

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