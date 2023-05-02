Васильев Пансофий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Пансофий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45670. ВАСИЛЬЕВЪ, ПАНСОФІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Тотемск. у., в. и д. Мосѣева, 22 л.; — У. Чл. О. С., по Тотемск. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 26 Мая 905. | 903 62619 169 М.
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