Безменов Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безменов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129974. безмѣновъ, Николай николаевъ. Дворян. Ставропольск. г., 45 л., рд. въ г. Шемахѣ; — Новочеркасск. С. П. 13 Мая 909, 53, 54, 60 и 1 ч. 126 Уг. У., по совок. съ пригов., напеч. въ 907 г. № 71048, крѣп. 2½ г. Исп. 17 Окт. 909.
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