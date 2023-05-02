Фотеев Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фотеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140631. ФОТѢЕВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. Каз. выс. Сычевскаго, пос. Баландинскаго, ст. Міасской, Челябин. у., 20 л.; — Троицк. О. С. 9 Окт. 909, 134, 135, 140, 152 и 2 ч. 1484 У., тюр. 2 г. Исп. 31 Окт. 909.
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