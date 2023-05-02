Собчинский Владислав Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Собчинский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- __ май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87807. СОбЧИНСКіЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Антоновъ, 19 л. К. Блонск. у., гм. Гузовъ, д. Воля-Медновская, рд. т. же у., гм. и д. Жирардовъ; — Варшав. С. П., 30 Марта 911, 114, 140 и 2 ч. 1455 У., тюр. 1½ г. Исп. въ Маѣ 911. | 909 44837 172 М. (покуш.). | 908 54815 169 М.
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