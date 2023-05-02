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Аронович Кельман Мошков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аронович
Имя
Кельман
Отчество
Мошков
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129610. АРОНОВИЧЪ, КЕЛЬМАНЪ Мошковъ. Мщ. пос. Червинск. гм. Селецъ, Блонск. у., 17 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшавск. О. С., 25 Авг. 909. 114, 140, 9, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 8 м. Исп. 2 Окт. 909. | 908 80647 169 М. | 906 33386 169 М.

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