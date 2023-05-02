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Бычков Александр Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бычков
Имя
Александр
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
25 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
962. Бычков Александр Евдокимович, 32 л., Та тарск. АССР, Челнинск. к., Александровск. в., с. Михайловки. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. ст. 105, 113, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 25/ІІІ—26.

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