Давыдов Даниил Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46396. ДАВЫДОВЪ, ДАНІИЛЪ МАРКОВЪ. Мщ. г. Ельни, 20 л., рд. въ д. Дешевѣ, Заболотск. в., Ельнин. у.; — У. Чл. О. С., по Ельнин. у., 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 2 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.