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Давыдов Даниил Марков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Даниил
Отчество
Марков
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46396. ДАВЫДОВЪ, ДАНІИЛЪ МАРКОВЪ. Мщ. г. Ельни, 20 л., рд. въ д. Дешевѣ, Заболотск. в., Ельнин. у.; — У. Чл. О. С., по Ельнин. у., 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 2 Іюня 905.

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