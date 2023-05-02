Черпак Даниил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черпак
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141212. ЧЕРПАКЪ, ДАНІИЛЪ ИВАНОВЪ. Каз. в. и с. Воронькова, Переяслав. у., 25 л.; — Лубенск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 149 и 2 ч. 1464 У., тюр. 3 м. Исп. 15 Іюля 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.