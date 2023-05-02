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Черпак Даниил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черпак
Имя
Даниил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141212. ЧЕРПАКЪ, ДАНІИЛЪ ИВАНОВЪ. Каз. в. и с. Воронькова, Переяслав. у., 25 л.; — Лубенск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 149 и 2 ч. 1464 У., тюр. 3 м. Исп. 15 Іюля 909.

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