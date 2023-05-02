Андреенко Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142581. АНДРЕЕНКО, ИВАНЪ АНДРЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Павлограда, 39 л., рд. Изюмск. у., въ в. и д. Волобуевкѣ; — Екатеринослав. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 338/а, арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Авг. 909. счит. ср. съ 31 Авг. 908. | 903 53857 1651 У. | 91 50364 169 М. | 900 85508 1651 У. | 90 70413 1656 У. И 170 М. | 97 8035 173 М. | 87 29783 1656 У. И 169 М. | 93 03510 1651 У.
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