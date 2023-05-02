Любимов Иван Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любимов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26097. ЛЮБИМОВ, ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Бежецк. у., Микулинск. в., с. Костюнина; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 17 дек. 920.
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