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Иванчишин Устин Иванов-Исааков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванчишин
Имя
Устин
Отчество
Иванов-Исааков
Дата исполнения приговора
14 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47027. ИВАНЧИШИНЪ, УСТИНЪ ИВАновъ-Исааковъ. К. Балтск. у., Песчанск. в., с. Шляхова, 21 г.; — М. С. 1 уч. Балтск. окр., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Февр. 905.

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