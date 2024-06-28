Иванчишин Устин Иванов-Исааков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванчишин
- Имя
- Устин
- Отчество
- Иванов-Исааков
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47027. ИВАНЧИШИНЪ, УСТИНЪ ИВАновъ-Исааковъ. К. Балтск. у., Песчанск. в., с. Шляхова, 21 г.; — М. С. 1 уч. Балтск. окр., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Февр. 905.
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