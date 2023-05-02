Леонидов Иван Леонидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонидов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Леонидович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25931. ЛЕОНИДОВ, ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ, 31 г. Гр. Островск. у., Корешевск. в., д. Гичиной; — Н. С. по особо-слож. угол. дел. Спекуляция, лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. условно.
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