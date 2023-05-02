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Колоколин Тихон Памфилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колоколин
Имя
Тихон
Отчество
Памфилович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4955. КОЛОКОЛИН ТИХОН ПАМФИЛОВИЧ, 32 л., Тульск. у., Тотьевск. в., д. Михалково. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 116, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9/ІІ—24. 

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