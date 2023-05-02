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Афанасьева Евдокия Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьева
Имя
Евдокия
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
02 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
364. АФАНАСЬЕВА, ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕАНА, 20 л. Гр. Боровичск. у., Балавинск. в., д. Мологиной; — Н. С. 1 уч. Боровичск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокращ. 8 м. с зач. 5 м. пр. з. Исп. 2 мая 919.

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