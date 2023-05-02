Лихарев Никита Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихарев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25989. ЛИХАРЕВ, НИКИТА ОСИПОВИЧ, 32 л. Гр. Бронницк. у., Софинск. в. и с.; — Н. С. Мясинцк. уч. г. Москвы. Незак. хран. оружия, лиш. св. 9 м., с зач. 2 м. пр. з. Осужд. 15 окт. 920.
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