Залоско Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Залоско
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46830. ЗАЛОСКО, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Валков. у., Порозовск. в., д. Михаловъ, 40 л.; — У. Чл. О. С., по Валков. у. (во 2 р.), 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Іюня 905. | 900 10536 172 М.
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