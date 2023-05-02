Грачев Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Сергей Павлович

Грачев Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачев
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1797. Грачев Сергей Павлович, 19 л., Солигаличск. у., Корцовск. в., д. Покровской. Н. С. 10 уч. Яранск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.