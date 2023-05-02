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Селезнев Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селезнев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
28580. СЕЛЕЗНЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 34 л. Гр. Кадниковск. у., Нижеслободск. в., д. Игнатовской; — Н. С. 2 уч. Кадниковск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с лиш. пр. 5 л. Исп. 2 апр. 920.

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