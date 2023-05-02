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Торопчинов Иван Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Торопчинов
Имя
Иван
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140085. ТОРОПЧИНОВЪ, ИВАНЪ СИДОРОВЪ. Мщ. г. Сургута, 27 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 3 ч. 1655 У., арест отд. 1 г. Исп. 7 Окт. 909.

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